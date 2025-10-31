Петербургский ХК «Динамо» назначил Пушкова на пост главного тренера

Хоккейный клуб «Динамо» из Петербурга вновь назначил Сергея Пушкова на должность главного тренера. Специалист уже возглавлял команду с 2021 по 2023 год и довел ее до финала Кубка Петрова, сообщила Neva.Today .

В качестве игрока Пушков выступал за «Ижорец» и СКА, а большую часть карьеры провел в Европе, где становился чемпионом Норвегии и обладателем серебряных медалей чемпионата Швеции.

Пушков также имеет успешный опыт работы наставником в «Немане», «Бресте», новополоцком «Химике» и минском «Динамо». Два сезона в ВХЛ он работал в клубе «СКА-Карелия».