«Петербургский дневник»: Роман Ротенберг занял второе место в рейтинге самых цитируемых спортсменов

Главный тренер петербургских армейцев Роман Ротенберг занял второе место в рейтинге самых цитируемых спортсменов. По мнению комментатора «Матч ТВ» Павла Богданова, наставник ледовой дружины стал популярным благодаря ярким выступлениям на пресс-конференциях. Об этом сообщил «Петербургский дневник» .

Спортивные результаты армейцев при этом отошли на второй план: команда провела худший сезон за многие годы — заняла седьмое место в Западной конференции и вылетела в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

Известный хоккеист СКА Евгений Кузнецов занял высокое седьмое место. После возвращения из НХЛ к нему был большой интерес, но он много матчей пропустил из-за травм и не показал ожидаемого результата в плей-офф. Сразу после завершения сезона игрок ушел из клуба.

Боксер Дмитрий Бивол стал известен более широкому кругу благодаря трансляциям поединков на Первом канале. До этого спортсмена знали только любители бокса, а после показа боев с Артуром Бетербиевым о нем узнали даже те, кто не интересуется спортом.

Новичок «Зенита» Луис Энрике вызвал большой интерес из-за своей высокой стоимости и мастерства. Андрей Аршавин неизменно входит в первую десятку самых упоминаемых спортивных персон. Он регулярно участвует в передачах спортивного канала в качестве эксперта и интересно говорит о футболе.