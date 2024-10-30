«Петербургский дневник»: фигурист Ягудин не примет участие в «Русском вызове»

Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию, не сможет принять участие в турнире шоу-программ «Русский вызов». В 2025 году мероприятие проходит в Северной столице. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

Известно, что Ягудину отказали в допуске из-за изменений правил. Так, обновленный регламент разрешает участвовать в турнире фигуристам 2008 года рождения и старше, а также действующим спортсменам и тем, кто закончил карьеру не раньше сезона 2015/16.

Напомним, олимпийский чемпион оставил профессиональную деятельность в 2003 году. Он дважды становился победителем «Русского вызова».