Петербургская следж-хоккейная команда, состоящая их ветеранов боевых действий, отправится на соревнования в Оренбург

Следж-хоккейная команда «Звезда» из Санкт-Петербурга участвует в чемпионате России, объединяя ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. Команда, созданная при поддержке правительства Санкт-Петербурга и Комитета по физической культуре и спорту, зарекомендовала себя как яркий участник турнира. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщил директор АНО «Общее дело» Сергей Буравцев.

В рамках чемпионата России команда успела поучаствовать в двух этапах, проведенных в Нижегородской области. В ближайшее время она отправится на товарищеский турнир в Оренбург, где сыграет матчи с командами из Казахстана и Удмуртии. После Оренбурга последуют сборы перед третьим этапом чемпионата, который пройдет в Великом Новгороде.

Особенностью команды является ее социальный аспект: большинство игроков ранее не занимались профессиональным спортом, а пришли в команду после получения тяжелых ранений нижних конечностей. Регулярные тренировки под руководством опытных наставников помогают игрокам развивать навыки игры и поддерживать физическую форму, сказал собеседник издания.