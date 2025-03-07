Первый в истории боксерский поединок на высоте 1600 метров провели над Серпуховом

Двое боксеров впервые в истории провели бой на высоте 1600 метров над землей на куполе воздушного шара. Поединок состоялся над Серпуховом при поддержке Федерации бокса России. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Идеологом проекта стал спортсмен и экстремал Сергей Бойцов. Готовили этот поединок три года, потребовались усилия лучших каскадеров, пять попыток сложились неудачно. Только с шестого раза рекорд удалось установить.

«Этот проект — не просто рекорд, а способ показать молодежи, что спорт — это путь преодоления себя. В боксе каждый бой — это борьба со страхами, с болью, с собственными пределами. Здесь ты получаешь удары в лицо, но продолжаешь идти вперед», — рассказал Бойцов.

Боксеры провели пять раундов, после чего прыгнули с воздушного шара с парашютами. Этот поединок установил новую планку для экстремального спорта.