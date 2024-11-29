Первый турнир по адаптивному хоккею проведут в Челябинске

В Челябинске в честь Всероссийского дня хоккея и Международного дня инвалидов проведут соревнования по адаптивному хоккею «Добрый Урал». Об этом рассказал URA.RU , ссылаясь на Telegram-канал «Адаптивный хоккей».

В соревнованиях, которые будут проходить с 29 ноября по 1 декабря, будут участвовать спортсмены с ментальными особенностями развития. Зрители увидят команды из Челябинска, Магнитогорска, Екатеринбурга и Чебоксар, написал RT.

Организаторы соревнований подчеркивают, что подобного рода мероприятия дают возможность особенным детям показать свои навыки, получить соревновательную практику и ощутить атмосферу спортивного праздника.