Первый турнир по адаптивному хоккею проведут в Челябинске

В Челябинске в честь Всероссийского дня хоккея и Международного дня инвалидов проведут соревнования по адаптивному хоккею «Добрый Урал». Об этом рассказал URA.RU, ссылаясь на Telegram-канал «Адаптивный хоккей».
В соревнованиях, которые будут проходить с 29 ноября по 1 декабря, будут участвовать спортсмены с ментальными особенностями развития. Зрители увидят команды из Челябинска, Магнитогорска, Екатеринбурга и Чебоксар, написал RT.
Организаторы соревнований подчеркивают, что подобного рода мероприятия дают возможность особенным детям показать свои навыки, получить соревновательную практику и ощутить атмосферу спортивного праздника.
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