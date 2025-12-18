Первый тренер вратаря ПСЖ Сафонова рассказал, что игрок с детства отличался бойцовскими качествами

Российский вратарь клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов с юных лет отличался целеустремленностью и психологической устойчивостью. Об этом рассказал его первый тренер Алексей Чистяков в интервью «Известиям» .

По словам тренера, уже в детстве будущий футболист обладал необходимыми качествами, позволившими ему достичь успехов в профессиональном футболе. Среди них — антропометрические данные, а также психологическая устойчивость и бойцовские качества.

«Он ставит цель и ее добивается. Очевидно, он правильный путь выбрал, в чем мы и убедились», — подчеркнул Чистяков.