Первый этап GT Cup 2025 состоялся на трассе Moscow Raceway

Первый этап турнира по кольцевым гонкам GT Cup 2025 прошел на подмосковной трассе Moscow Raceway. В программе — две очные гонки и заезды на лучшее время круга.

Традиционно это монокубок — на нем выступают автомобили только одной марки. Однако в этот раз все иначе: на трассу выехали более 50 участников на машинах разных брендов и классов.

«Гонки — это не просто спорт, это жизнь! Все, что происходит между ними, — это лишь ожидание. Это лозунг, это афоризм, которым руководствуются не только пилоты, но и зрители», — рассказал промоутер серии Вячеслав Никаноров.

Последним тоже организовали насыщенную программу: прогулка по пит-лейну, экскурсия в боксы, а для любителей настоящего экстрима — вертолеты и дрифт-такси.

Следующий этап гоночной серии состоится 24 мая на той же гоночной трассе.