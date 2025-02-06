Первенство России по муайтай пройдет в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород примет первенство России по муайтай. Соревнования состоятся в апреле 2025 года. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной итогам турнира Emerald Fight 8 и предстоящему чемпионату России по муайтай в Доме народного единства, пишет сайт «Время Н» .

«Мы гордимся нашими спортсменами и будем продолжать поддерживать развитие муайтай в регионе. Проведение крупных турниров помогает популяризировать этот вид спорта и привлекать новых участников», — сказала заместитель министра спорта Нижегородской области Екатерина Парилова.

Чемпионат России по муайтай пройдет с 17 по 25 февраля в Екатеринбурге. В числе участников сильнейшие нижегородские тайбоксеры: чемпион мира Дмитрий Васенев, а также Никита Максимец и Сергей Горохов — чемпионы мира по версии GPRO. Любовь Кузнецова, победительница Кубка России, тоже будет бороться за медали.