Первенство по воздушно-спортивному многоборью «Dragons Cup 2026» пройдет в Нижнем Новгороде

Открытое первенство по воздушно-спортивному многоборью «Dragons Cup 2026» пройдет в Нижнем Новгород. Соревнования состоятся 14 и 15 февраля в ФОК «Волжский берег». Об этом ИА «Время Н» сообщили организаторы спортивного мероприятия.
По опубликованным данным, около 300 спортсменов из 12 городов России примут участие в соревнованиях. Участники будут бороться за победу в таких дисциплинах, как спортивный пилон, воздушное кольцо, воздушные полотна, стропы и оригинальный снаряд.
Турнир проводится под эгидой Федерации воздушно-спортивного многоборья России (МФСОО ВСМ).
