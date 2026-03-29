Первенство Пермского края по плаванию «Веселый дельфин» пройдет с 1 по 3 апреля

С 1 по 3 апреля в спорткомплексе «Олимпия-Пермь» пройдет Первенство Пермского края по плаванию «Веселый дельфин», сообщил сайт properm.ru .

Среди участников — юноши и девушки 12-13 лет. Уровень подготовленности — не ниже третьего спортивного разряда.

Дистанции включают 200 метров комплексным плаванием, 800 метров вольным стилем, 100 метров вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине, а также три эстафеты 4×50 метров.

Каждый участник сможет стартовать не более чем в четырех индивидуальных видах программы.

Почетным гостем соревнований станет бронзовый призер Олимпийских игр, неоднократный чемпион мира и Европы Сергей Фесиков. 31 марта он проведет для участников и их тренеров мастер-класс по плаванию и встретится с болельщиками. Визит звезды спорта в Пермь организован в рамках межрегиональной программы «Миссия чемпиона», которую реализует Группа «Уралхим».

Торжественное открытие соревнований состоится 1 апреля в 11:40. Победители соревнований получат право представлять Пермский край на Всероссийских соревнованиях «Веселый дельфин» в Казани.