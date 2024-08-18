Перелом руки вывел игрока «Зенита» Глушенкова из чемпионата России
ФК «Зенит»: сломавшему руку на матче Глушенкову потребуется операция
Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков в матче против «Химок» в пятом туре чемпионата России сломал руку. Теперь спортсмену необходима операция, сообщила пресс-служба клуба.
Травму футболист получил во время первого тайма из-за попавшего мяча. Глушенкову наложили на руку лангет, но продолжить игру полузащитник не смог.
По результатам обследования врачи диагностировали у спортсмена перелом лучевой кости правой руки со смещением.
«В ближайшее время футболиста прооперируют. О сроках восстановления клуб сообщит дополнительно», — указали в пресс-службе клуба.
Матч между «Зенитом» и «Химками» закончился вничью со счетом 1:1.
В начале августа стало известно о перехода из «Сочи» в «Зенит» словенского защитника Вани Дркушича. Петербургский клуб подписал со спортсменом контракт сроком на пять лет. Сумма перехода составила шесть миллионов евро.