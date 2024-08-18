Перелом руки вывел игрока «Зенита» Глушенкова из чемпионата России

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков в матче против «Химок» в пятом туре чемпионата России сломал руку. Теперь спортсмену необходима операция, сообщила пресс-служба клуба.

Травму футболист получил во время первого тайма из-за попавшего мяча. Глушенкову наложили на руку лангет, но продолжить игру полузащитник не смог.

По результатам обследования врачи диагностировали у спортсмена перелом лучевой кости правой руки со смещением.

«В ближайшее время футболиста прооперируют. О сроках восстановления клуб сообщит дополнительно», — указали в пресс-службе клуба.

Матч между «Зенитом» и «Химками» закончился вничью со счетом 1:1.

В начале августа стало известно о перехода из «Сочи» в «Зенит» словенского защитника Вани Дркушича. Петербургский клуб подписал со спортсменом контракт сроком на пять лет. Сумма перехода составила шесть миллионов евро.