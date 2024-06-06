Сегодня 17:05 «Пари НН» выкупил у ЦСКА футболиста Ермакова
Нижегородский футбольный клуб «Пари НН» выкупил у московского ЦСКА полузащитника Никиту Ермакова. Об этом сообщил
«Спорт-экспресс».
Отмечается, что контракт с полузащитником рассчитан на три года.
Как сообщила
«Нижегородская правда», в этом сезоне Ермаков сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. В субботу «Пари НН» сохранил прописку в Российской премьер-лиге.
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