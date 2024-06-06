«Пари НН» выкупил у ЦСКА футболиста Ермакова

Нижегородский футбольный клуб «Пари НН» выкупил у московского ЦСКА полузащитника Никиту Ермакова. Об этом сообщил «Спорт-экспресс».

Отмечается, что контракт с полузащитником рассчитан на три года.

Как сообщила «Нижегородская правда», в этом сезоне Ермаков сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. В субботу «Пари НН» сохранил прописку в Российской премьер-лиге.

От Волги до Енисея. Где можно и нельзя ловить рыбу в 2024 году

Дискуссия вокруг дальнейшей судьбы ЕГЭ разгорелась в Госдуме

Воробьев: сеть пунктов приема электрических отходов расширят в Подмосковье

Прощайте, навязанные стандарты. Время для развития российского спорта пришло?

Овчинский: Москва поставила рекорд по введению промобъектов в 2023 году

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте