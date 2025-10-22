Паралимпийский пловец Тимофей Гук рассказал о трудностях дебюта на чемпионате мира в Сингапуре

Паралимпиец Тимофей Гук, выступающий в категории слабовидящих пловцов, в интервью газете «Петербургский дневник» поделился впечатлениями от дебютного участия в чемпионате мира, который прошел в Сингапуре.

Спортсмен признался, что особых переживаний перед стартом не испытывал, будучи готовым психологически и физически. Наибольшее волнение вызвало комплексное плавание, где пришлось проявить мастерство догоняющей тактики.

Главное достижение – золотая медаль на дистанции 100 метров брассом и собственный рекорд, улучшенный на удивительные три секунды. Гук пояснил, что соревновался не как фаворит, стремясь не создавать завышенных ожиданий.

Рассказал он и о влиянии статуса нейтрального атлета, отметив сложности, но поблагодарив организаторов за комфортные условия состязания.