Паралимпиец Гук поделился впечатлениями от участия в чемпионате мира по плаванию в Сингапуре

Паралимпиец Тимофей Гук поделился с «Петербургским дневником» впечатлениями от участия в чемпионате мира по плаванию в Сингапуре, где российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Чемпионат проходил в конце сентября и стал последним крупным международным соревнованием, на котором российские паралимпийцы соревновались без национальной символики.

Гук рассказал, что на чемпионате в Сингапуре представителям России было запрещено носить форму с цветами российского триколора или георгиевской ленточки. Спортсменам было разрешено выступать только в нейтральных цветах, таких как бирюзовый и бежевый. Организаторам даже запрещалось использовать символ Чебурашки, который считается русским брендом.

Впервые российские паралимпийцы вернулись к полноценному участию в международных соревнованиях на чемпионате мира по пауэрлифтингу, прошедшем в октябре в Египте. На этом мероприятии российские спортсмены выступали под национальным флагом и гимном, что стало важным шагом к восстановлению полного членства Паралимпийского комитета России в международном сообществе.