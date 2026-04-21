Паралимпиец Голубков указал на хорошие условия для развития спорта в России

Двукратный чемпион зимней Паралимпиады 2026 года в Италии Иван Голубков в интервью NEWS.ru высказался о состоянии паралимпийского спорта в России. Он подчеркнул, что в стране созданы все условия для его успешного развития, хотя отметил наличие проблем с финансированием в некоторых регионах.

«У нас все доступно. Хотелось бы, чтобы было получше финансирование в регионах. Из моего города, из Сыктывкара, молодые спортсмены не смогли даже приехать на чемпионат России. На трех ребят не нашли денег. Это не очень хорошо», — отметил Голубков.

Ранее спортсмен указывал, что российские паралимпийцы достигают выдающихся результатов благодаря силе духа, упорству и интенсивным тренировкам. Он также подчеркнул, что иностранные спортсмены составляют достойную конкуренцию, но российские атлеты все же превосходят их.