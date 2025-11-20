Памятник с крылатыми фразами Василия Уткина открыли на его могиле

Родственники, друзья и коллеги спортивного комментатора Василия Уткина открыли памятник на могиле журналиста на Никольско-Трубецком кладбище Балашихи. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Футбольный клуб Василия Уткина» , который журналист вел при жизни.

На опубликованных фотографиях виден монумент с портретом Уткина, а также стоящая рядом мраморная плита с известными цитатами спортивного обозревателя.

«Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живем», «Как жаль, что заканчивается этот тайм. Я узнавал, будет второй» и «Играйте в футбол».

Рядом с могилой появилась статуя в виде мяча Лиги чемпионов, а ограду выполнили из стилизованных букв «ФК» и с силуэтом утки как отсылки к «Футбольному клубу».

«Этот памятник спроектирован, создан и установлен именно благодаря их художественному вкусу, мыслям, таланту и глубокой личной симпатии к Васе», — подчеркнули авторы Telegram-канала.

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин умер в возрасте 52 лет 19 марта 2024 года. Официальной причиной ухода из жизни стала тромбоэмболия легочной артерии.

Память спортивного комментатора почтили футболисты и болельщики. Проходивший через два дня товарищеский матч Россия — Сербия начался с минуты молчания.