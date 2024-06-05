В Москве и Екатеринбурге пройдут «Игры дружбы». В программу соревнований, кроме олимпийских видов спорта, включат непривычные россиянам, например падел-теннис. Заслуженный мастер спорта России, конькобежка, депутат Светлана Журова рассказала об этом 360.ru на полях ПМЭФ.

«Падел — смесь сквоша и тенниса, очень развивается и будет у нас. „Игры дружбы“ решили, чтобы он был как олимпийский», — сказала она.

Журова сообщила, что представители целого ряда видов спорта заявились на «Игры дружбы», и организаторы рассмотрят их. Она допустила, что в программу мероприятия включат шахматы и самбо. По ее словам, эти соревнования отличаются от Олимпиады количеством дисциплин.

«И да, это, конечно, другие соревнования, есть больше видов спорта, которые МОК не продвигает», — заявила спортсменка.

Чемпионов «Игр дружбы» в России, по словам собеседницы 360.ru, уже приравняли к олимпийским. Журова назвала это мероприятие статусным и заявила, что организаторы хотели бы видеть на нем медалистов Игр в Париже. Однако она признала, что многие не смогут приехать — потребуется время на восстановление и исполнение обязанностей.

«Пройдет два месяца, и тяжело приехать еще куда-то — не потому что их МОК запугал. Выступить плохо не хочет никто, плюс они становятся героями в своей стране, у них множество встреч, насыщенная повестка, связанная с выигранной медалью», — заявила спортсменка.

«Игры дружбы» пройдут в сентябре с участием спортсменов из разных стран. WADA и Международный олимпийский комитет выступили против их проведения.