Российский хоккеист Александр Овечкин рассказал Авто Mail , что мечтает сесть за руль гоночного автомобиля и «дать жару». Об этом он сообщил в интервью.

«Есть мечта сесть за руль гоночного автомобиля и дать жару», — приводит его слова источник.

По словам Овечкина, он ответственно подходит к выбору партнеров и не стал бы продвигать бренд, в котором не уверен. Он отметил, что доверяет продукции Sintec, поскольку, насколько ему известно, мировые автопроизводители выдали бренду официальные допуски и одобрения.

«Для меня отличная машина — это надежность, мощь и обязательно правильный уход», — сказал спортсмен.

Овечкин добавил, что рекомендует масло и антифриз Sintec друзьям и партнерам по команде, а также готов делиться качественным продуктом в спортивном сообществе.