Овечкин сделал очередной хет-трик и сократил отставание от Грецки до 12 шайб

Овечкин забил 882-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 12 голов

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче с «Эдмонтон Ойлерз». Таким образом он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до 12 шайб в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги за всю историю.

Матч закончился со счетом 7:3 пользу «Вашингтона». Овечкин отличился на 28-й, 38-й и 57-й минутах.

Хоккеист довел счетчик голов в регулярных чемпионатах лиги до 882, наступая на пятки рекордсмену Уэйну Гретцки, у которого 894 гола. Чтобы сделать рекорд своего имени, Овечкину осталось забить всего 13 шайб.

Кроме того, по числу хет-триков в матчах НХЛ россиянин сравнялся с Филом Эспозито, у каждого их по 32. Таким образом эти два игрока разделили пятое место по этому показателю. Лидирует в перечне все тот же Гретцки — в его активе 50 хет-триков.

Ранее после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» Овечкин обошел Эспозито по очкам за всю карьеру и занял 11 строчку в списке лучших бомбардиров в истории.