Овечкин подбивал одноклубника нарушить принципы ради 6 тысяч долларов

Бывший нападающий «Вашингтона» Брукс Лайк рассказал, как российский форвард Александр Овечкин и коллеги по команде решили проверить его приверженность здоровому образу жизни. Об этом сообщило издание RMNB .

В конце 2000-х — начале 2010 годов Лайк играл в составе молодой команды, в которой не все игроки придерживались строго распорядка дня, как он. Однажды в Монреале Овечкин, Никлас Бэкстрем и Майк Грин предложили ему шесть тысяч долларов за то, чтобы он нарушил диету на один вечер. Ему нужно было съесть традиционное канадское блюдо путин — картошку фри с творожным сыром и соусом.

«Они заплатили за это блюдо больше шести тысяч долларов. Я такой: „Да что с вами не так?“. Я так и не попробовал. Даже кусочка не съел», — рассказал Лайк.

