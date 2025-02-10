Овечкин обогнал Фила Эспозито в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин впервые за долгое время оформил ассистентский хет-трик и поднялся в рейтинге лучших бомбардиров в истории. Об этом сообщили на официальном сайте американского хоккейного клуба «Юта».

«Овечкин, забивший в предыдущих четырех играх, обошел Фила Эспозито и занял 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории», — рассказали там.

Это произошло во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой». Российского хоккеиста признали второй звездой игры. Встреча завершила победой «Юты» со счетом 5:4.

Хет-трик из ассистов спортсмен оформил в 17-й раз в своей карьере. Последний раз это удалось ему в 2021 году.

В январе Овечкин пригласил на соревнования Ovi Cup 15-летнюю воспитанницу воскресенской спортивной школы Марию Кундашкину. Это случилось после того, как молодая спортсменка прислала хоккеисту видеосообщение и клюшку, с помощью которой она забила более ста шайб.