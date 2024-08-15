Отца футболиста «Барселоны» ранили ножом на парковке в Испании

Отца полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля, Мунира Назрауи, доставили с ножевыми ранениями в госпиталь города Бадалона. Мужчина находится в тяжелом состоянии, сообщила газета La Vanguardia со ссылкой на полицию региона.

Неизвестные напали на отца спортсмена на автомобильной парковке в городе Матаро вечером в среду, 14 августа. Мужчине нанесли несколько ножевых ранений.

Назрауи доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Местная полиция ведет расследование происшествия. Правоохранители уже нашли несколько подозреваемых, а также допрашивают свидетелей.

Появилась информация, что на отца футболиста напали из-за другого конфликта с его участием, который произошел чуть ранее. Назрауи облили водой с балкона, когда он выгуливал собаку. Возник конфликт, который перерос в драку, но потом она в один момент прекратилась, а позже неизвестные снова напали на мужчину.

Ранее звезду сборной Испании Ямалья заподозрили в романе с российской моделью по имени Алиса.