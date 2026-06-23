Отборочные соревнования Летних игр «Роснефти» стартовали в Щелкове

Региональный этап отборочных соревнований 21-х Летних спортивных игр «Роснефти» стартовал в Щелкове. Сотрудники восьми дочерних предприятий компании соревнуются в 19 дисциплинах.

Отборочные соревнования проходят сразу в трех городах — Москве, Красноярске и Уфе. Победители представят команды в финале.

«Хочу отметить отличную организацию в Москве — площадка, команды, все друг друга заряжают позитивом, спортивным духом. Это то, что нам нужно», — призналась участница соревнований Екатерина Тихонова.

Компания активно поддерживает как профессиональный, так и любительский спорт. В регионах присутствия возводятся современные арены и стадионы, создаются все условия для занятий спортом.