Основатель «СЛОТ» Лобанов заявил, что в этом сезоне «Динамо» может побороться за чемпионство

Основатель «СЛОТ» и болельщик «Динамо» Александр Лобанов считает, что в этом сезоне команда может побороться за чемпионство. Об этом он заявил в беседе с ИА НСН .

По его словам, возвращение главного тренера Марцела Шварца придало игре команды новый импульс.

«Надеемся, что руководство угадало с тем, что Шварца пригласило обратно. Поначалу он осваивался и было как-то печально, а потом рекорд по победам — семь подряд, такого у „Динамо“ еще не было», — отметил Лобанов.

Он также добавил, что верит в тренера и игроков. «Надеюсь, что Шварц — мотиватор и в руках у него есть достаточно инструментов, есть действительно хорошие игроки», — сказал собеседник.

В победе над ЦСКА в матче, который Лобанов назвал убедительным, он увидел повод для оптимизма.