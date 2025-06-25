Основатель агентства «Весь спорт» Митьков предложил стимулировать соревнования между российскими атлетами

Основатель агентства спортивной информации «Весь спорт» Андрей Митьков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что в каждой спортивной дисциплине должно быть от трех до четырех перспективных спортсменов, которые могли бы поддерживать и мотивировать друг друга на достижения.

«Если у тебя есть конкуренция, то вероятность показать более высокий результат серьезно выше. Давайте растить внутреннюю конкуренцию. Это вопрос постановки задач и подхода к ее реализации», — добавил он.

По словам Митькова, в России много талантливых детей, юниовов, и нужно сделать так, чтобы они вовремя получали поддержку. Все они должны иметь хорошую медицину, витамины, обследования, добавил он.