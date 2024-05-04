Определился новый главный тренер «Пари НН» | 360°

Спорт 04 мая 2024, 12:53 Определился новый главный тренер «Пари НН» Футбольный клуб «Пари НН» объявил о назначении Илича главным тренером Freepik

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Руководство футбольного клуба «Пари НН» назначило главным тренером Сашу Илича. О назначении сербского специалиста сообщили на сайте команды.

«Саша Илич имеет богатую игровую карьеру и немалый опыт работы тренером в европейских чемпионатах. Он стал первым главным тренером из-за рубежа в истории „Пари НН“, — отметили в пресс-службе команды.

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Об отставке главного тренера «Нижнего Новгорода» Сергея Юрана 28 апреля сообщил гендиректор футбольного клуба Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Тренерская деятельность Саши Илич началась в 2019 году. Он занимал должность главного тренера в юниорской сборной Сербии, работал помощником главного тренера в молодежной и национальной сборных страны.

Затем Илич приступил к самостоятельной работе с такими клубами, как «Чукарички» (Белград, Сербия), ЦСКА (София, Болгария) и «Атромитос» (Перистерион, Греция).

Будучи тренером, Илич завоевывал бронзу в чемпионате Сербии с ФК «Чукарички», а также серебряные медали в чемпионате Болгарии с софийским ЦСКА.

В начале этого года у футбольного клуба «Нижний Новгород» появилась вторая команда. В ее состав вошли игроки 2004 года рождения.