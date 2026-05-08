Определились все участники финалов Лиги Европы и Лиги конференций

УЕФА определил всех участников финалов трех еврокубковых турниров сезона-2025/26. В решающих матчах сыграют представители Англии, Франции, Германии и Испании.

В финале Лиги чемпионов встретятся французский ПСЖ и лондонский «Арсенал». Матч пройдет 30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште. За парижский клуб выступает вратарь Матвей Сафонов. Он первым среди российских футболистов сумел дважды дойти до конца престижного турнира.

За трофей Лиги Европы поспорят английская «Астон Вилла» и немецкий «Фрайбург». Финал состоится 20 мая на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.

В финале Лиги конференций сыграют английский «Кристал Пэлас» и испанский «Райо Вальекано». Решающая встреча пройдет 27 мая на «Ред Булл Арене» в Лейпциге.

Так, в финалах еврокубков выступят сразу три английских клуба — «Арсенал», «Астон Вилла» и «Кристал Пэлас». Кроме того, в решающих матчах сыграют по одной команде из Франции, Германии и Испании.