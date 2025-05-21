Определились все участники четвертьфинала ЧМ-2025 по хоккею

В четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 22 мая встретятся восемь команд. В Стокгольме и Хернинге прошли заключительные матчи группового турнира, после чего стали известны участники плей-офф, сообщил РБК .

Сборная Дании на стадионе «Йюске Банк Боксен» обыграла команду Германии со счетом 2:1, Канада на «Авичи-Арене» обошла Швецию с результатом 5:3. Таким образом в четвертьфинале встретятся пары Канада — Дания, Швейцария — Австрия, Швеция — Чехия и США — Финляндия.

Матчи плей-офф пройдут 22 мая, чемпионат завершится 25 мая. В 2024 году победила Чехия.

Россия и Белоруссия не участвовали в играх с 2022 года. Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф допустил возвращение сборных на соревнования, если удастся обеспечить безопасность спортсменов и организаторов.