Опасения родителей и нехватку увлеченных своим делом тренеров назвали помехой для развития детского плавания

Опасения родителей и нехватка увлеченных своим делом тренеров могут мешать развитию детского плавания, рассказал в эфире телеканала «Крым 24» двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов.

По его словам, некоторые взрослые боятся отдавать детей в бассейн из-за опасений простуд, хотя занятия полезны для здоровья и помогают закалять организм.

Однако одних бассейнов недостаточно, чтобы заинтересовать детей. Большую роль играют тренеры, которые не только обладают знаниями, но и умеют увлечь ребенка. Рылов подчеркнул, что именно увлеченность наставника помогает поддерживать интерес юных спортсменов, тогда как безразличие специалиста значительно усложняет привлечение детей к плаванию.