Онлайн-школа № 1: катание на коньках стало самым популярным видом зимней активности у российских подростков
Почти половина российских школьников зимой предпочитают кататься на коньках. Так ответили 45% участников исследования, которое провела Онлайн-школа № 1. Об этом сообщает сайт «Газета.Ru».
По результатам опроса, следующими по популярности стали горные лыжи, их выбрали 15,2%. Еще 14% подростков отдали предпочтение сноуборду. В пятерку лидеров также попали хоккей и беговые лыжи.
Отмечается, что 49% школьников занимаются зимними видами спорта на профессиональном уровне. При этом 17% респондентов заявили, что никогда не участвуют в каких-либо активностях зимой.
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