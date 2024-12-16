Онлайн-школа № 1: катание на коньках стало самым популярным видом зимней активности у российских подростков

Почти половина российских школьников зимой предпочитают кататься на коньках. Так ответили 45% участников исследования, которое провела Онлайн-школа № 1. Об этом сообщает сайт «Газета.Ru» .

По результатам опроса, следующими по популярности стали горные лыжи, их выбрали 15,2%. Еще 14% подростков отдали предпочтение сноуборду. В пятерку лидеров также попали хоккей и беговые лыжи.

Отмечается, что 49% школьников занимаются зимними видами спорта на профессиональном уровне. При этом 17% респондентов заявили, что никогда не участвуют в каких-либо активностях зимой.