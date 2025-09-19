Омский турнир по греко-римской борьбе памяти Калимуллина соберет свыше 300 юных спортсменов

В Омске состоится VIII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти Тимержана Калимулина. Соревнование соберет более 300 спортсменов в возрасте 14-15 лет из разных регионов России. Об этом сообщил сайт Inkazan .

Турнир пройдет на площадке Омского велотрека с 20 по 21 сентября. Торжественное открытие состоится в субботу, в 17:00. Ожидаются поединки в 15 весовых категориях.

Организаторами выступают Федерацию спортивной борьбы Омской области и дочь известного спортсмена Тимержана Калимулина Лилия Хомицкая при поддержке Минспорта региона и компании BFS.