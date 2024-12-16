Олимпийский призер Волков: спортсмены из России показали фантастические скорости на чемпионате мира в Будапеште

Призер Олимпийских игр по плаванию Дмитрий Волков в беседе с телеканалом «Звезда» оценил выступление российских спортсменов на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

По его словам, пловцы показали фантастические скорости. Волков добавил, что мировое плавание наконец обрело своего полноправного члена.

«Мы очень много слышали доброго от коллег с Запада», — сказал олимпийский призер.

Спортсмены были допущены до участия в соревнованиях в нейтральном статусе, но на взгляд Волкова, это когда-нибудь пройдет. Пловец добавил, мир наконец начал поворачиваться лицом к России.