Олимпийский призер Волков: спортсмены из России показали фантастические скорости на чемпионате мира в Будапеште
Призер Олимпийских игр по плаванию Дмитрий Волков в беседе с телеканалом «Звезда» оценил выступление российских спортсменов на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.
По его словам, пловцы показали фантастические скорости. Волков добавил, что мировое плавание наконец обрело своего полноправного члена.
«Мы очень много слышали доброго от коллег с Запада», — сказал олимпийский призер.
Спортсмены были допущены до участия в соревнованиях в нейтральном статусе, но на взгляд Волкова, это когда-нибудь пройдет. Пловец добавил, мир наконец начал поворачиваться лицом к России.
Парк «Пехорка» в Балашихе стал самым посещаемым в Подмосковье за неделю
Тринадцать новых автобусов передадут Ленинскому округу до конца 2024 года
Врачи подмосковного центра крови рассказали о пользе чая перед донацией
Членов Общественной палаты в Мытищах наградили за помощь участникам СВО
Лучшие проекты Подмосковья определили на архитектурном фестивале в Москве
Андрей Воробьев рассказал о запуске новых производств в Подмосковье
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте