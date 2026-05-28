Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Широков объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Широков объявил о завершении карьеры. О решении 40-летний нападающий сообщил на церемонии закрытия сезона Фонбет — КХЛ .

«Я принял решение о завершении карьеры», — сказал он.

Хоккеист поблагодарил родителей, отдельно вспомнив отца, который привел его в хоккей. На церемонии форвард получил приз имени Сергея Гимаева «За верность хоккею».

Последним клубом в карьере Широкова стала новосибирская «Сибирь», за которую он выступал с 2024 года. В КХЛ нападающий также играл за ЦСКА, омский «Авангард», петербургский СКА, московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист».

Во время прощальной речи хоккеист поблагодарил команды, в которых выступал по ходу карьеры. Он отметил ЦСКА, где начинал путь в большой хоккей, а также СКА, вместе с которым выиграл Кубок Гагарина.

Также Широков играл в Национальной хоккейной лиге за «Ванкувер». В составе сборной России форвард стал олимпийским чемпионом, дважды выигрывал чемпионат мира.