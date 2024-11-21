Олимпийский чемпион Панкратов заявил, что не удивлен послаблениям от World Aquatics

То, что россиян и белорусов допустили к участию в международных соревнованиях под эгидой World Aquatics в нейтральном статусе, закономерное решение. Таким мнением поделился с RT двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов.

По его словам, что был разработан поэтапный план, результатом которого и должны быи стать послабления в ограничениях российских спортсменов.

«Пару месяцев назад на Кубке мира выступили два наших пловца. Это была одна из составляющих плана, пробный шаг», — объяснил Панкратов.

Далее стало вполне логичным, что World Aquatics тоже пошла навстречу. Потому что зарубежные спортсмены неоднократно заявляли о своем желании снова соревноваться с россиянами.