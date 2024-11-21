Олимпийский чемпион Панкратов: вопрос по участию россиян в чемпионате мира по короткой воде в Будапеште пока открыт

Двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов в разговоре с RT прокомментировал возможное участие россиян в чемпионате мира по короткой воде, который пройдет в Будапеште в декабре этого года.

По его словам, вопрос пока остается открытым, поскольку спортсменам нужно получить допуски и приглашения.

«Мы ведь хотим, чтобы на международные соревнования обязательно поехала сборная либо представительная большая команда», — отметил собеседник.

Он напомнил, что сегодня лишь пять человек имеют нейтральный статус. Зарубежные партнеры, как заметил спортсмен, должны решить, хотят ли они действительно видеть российских пловцов и в каком количестве.