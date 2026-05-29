Олимпийский чемпион и экс-нападающий СКА Широков завершил карьеру в 40 лет

Экс-нападающий петербургского СКА и новосибирской «Сибири» Сергей Широков объявил о завершении карьеры. Об этом 40-летний хоккеист сообщил на церемонии закрытия сезона КХЛ, где получил приз имени Сергея Гимаева за верность хоккею, проинформировал «Вечерний Санкт-Петербург» .

В активе спортсмена 937 матчей в КХЛ за ЦСКА, «Спартак», СКА, «Авангард» и «Автомобилист», в которых он набрал 576 (251+325) очков. Последним его клубом стала «Сибирь».

С петербуржцами хоккеист выиграл Кубок Гагарина в 2017 году. В составе сборной России Широков стал олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 и двукратным чемпионом мира. Также на его счету восемь игр в НХЛ за «Ванкувер Кэнакс».