Олимпийский чемпион Дмитриев отметил, что профессиональные фигуристы легко адаптируются к смене музыки

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев в беседе с RT прокомментировал случай смены музыкального сопровождения у Петра Гуменника на Олимпийских играх.

Эксперт пояснил, что профессиональные спортсмены способны адаптироваться к изменениям в музыке благодаря заранее отработанным хореографическим приемам и чувству ритма.

Дмитриев добавил, что на соревнованиях часто возникают ситуации, когда фигуристы вынуждены подстраиваться под чужую музыку, и большинство спортсменов успешно справляются с такими ситуациями.