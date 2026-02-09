Олимпийский чемпион Дмитриев отметил, что профессиональные фигуристы легко адаптируются к смене музыки
Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев в беседе с RT прокомментировал случай смены музыкального сопровождения у Петра Гуменника на Олимпийских играх.
Эксперт пояснил, что профессиональные спортсмены способны адаптироваться к изменениям в музыке благодаря заранее отработанным хореографическим приемам и чувству ритма.
Дмитриев добавил, что на соревнованиях часто возникают ситуации, когда фигуристы вынуждены подстраиваться под чужую музыку, и большинство спортсменов успешно справляются с такими ситуациями.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте