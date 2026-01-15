Олимпийская чемпионка Загитова назвала веру в себя и поддержку близких ключевым фактором успеха в фигурном катании

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась секретом успеха в фигурном катании с NEWS.ru . На съемках программы «Ледниковый период» она рассказала, что для достижения высоких результатов необходимо верить в себя и свои возможности.

Загитова подчеркнула, что важно выполнять свою работу на максимум и чувствовать поддержку близких людей.

«Не сомневаться в себе и в своих возможностях. Перед тобой те люди, которые тебя очень сильно поддерживают, верят в тебя», — отметила спортсменка.