Олимпийская чемпионка Загитова назвала веру в себя и поддержку близких ключевым фактором успеха в фигурном катании

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась секретом успеха в фигурном катании с NEWS.ru. На съемках программы «Ледниковый период» она рассказала, что для достижения высоких результатов необходимо верить в себя и свои возможности.

Загитова подчеркнула, что важно выполнять свою работу на максимум и чувствовать поддержку близких людей.

«Не сомневаться в себе и в своих возможностях. Перед тобой те люди, которые тебя очень сильно поддерживают, верят в тебя», — отметила спортсменка.

