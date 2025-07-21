Олимпийская чемпионка Киселева назвала блестящим выступление Мальцева на ЧМ

Трехкратная олимпийская чемпионка и экс-ведущая программы «Слабое звено» Мария Киселева высоко оценила выступление российского синхрониста Александра Мальцева на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщил News.ru.
Киселева назвала номер соотечественника блестящим и подчеркнула, что он продемонстрировал высочайший уровень техники, исполнения, представления программы и образа.
«Поздравляю Сашу и весь тренерский штаб! Шестикратный чемпион мира — настоящий лидер мирового синхронного плавания!» — заявила спортсменка.
По ее словам, успехи Мальцева доказывают, каким зрелищным может быть мужское синхронное плавание.
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