Олимпийская чемпионка Киселева назвала блестящим выступление Мальцева на ЧМ

Трехкратная олимпийская чемпионка и экс-ведущая программы «Слабое звено» Мария Киселева высоко оценила выступление российского синхрониста Александра Мальцева на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщил News.ru .

Киселева назвала номер соотечественника блестящим и подчеркнула, что он продемонстрировал высочайший уровень техники, исполнения, представления программы и образа.

«Поздравляю Сашу и весь тренерский штаб! Шестикратный чемпион мира — настоящий лидер мирового синхронного плавания!» — заявила спортсменка.

По ее словам, успехи Мальцева доказывают, каким зрелищным может быть мужское синхронное плавание.