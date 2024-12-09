Олимпийская чемпионка Иванова заявила, что от нейтрального статуса российских гимнасток выиграют все

От того, что российские гимнастки получат нейтральный статус и смогут участвовать в международных соревнованиях, все останутся в выигрыше. Таким мнением с RT поделилась двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова.
По ее словам, нужно использоват любые возможности, чтобы российские спортсмены могли снова участвоват в междунарожных соревнованиях. И даже если это произойдет в нейтральном статусе, то это только первый шаг.
Иванова подчеркнула, что полностью поддерживает решение Федерации гимнастики России и доверяет ему.
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