Олимпийская чемпионка Иванова заявила, что от нейтрального статуса российских гимнасток выиграют все

От того, что российские гимнастки получат нейтральный статус и смогут участвовать в международных соревнованиях, все останутся в выигрыше. Таким мнением с RT поделилась двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова.

По ее словам, нужно использоват любые возможности, чтобы российские спортсмены могли снова участвоват в междунарожных соревнованиях. И даже если это произойдет в нейтральном статусе, то это только первый шаг.

Иванова подчеркнула, что полностью поддерживает решение Федерации гимнастики России и доверяет ему.