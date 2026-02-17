Олимпийская чемпионка Дробязко отметила, что сейчас танцы на льду перегружены правилами и обязательными элементами

Корреспондент «КП Спорт» поговорил с известной фигуристкой Маргаритой Дробязко о первых днях Белых игр в Италии. Она выступала в танцах на льду с Повиласом Ванагасом за Литву, участвовала в пяти Олимпиадах (1992, 1994, 1998, 2002, 2006) и многих ледовых шоу.

По словам спортсменки, танцы на льду перегружены правилами и обязательными элементами. Это сужает поле для творчества и может привести к потере интереса к этому виду спорта.

«У многих танцоров такое мнение, что сейчас этими правилами, которыми перегрузили программу, хотят танцы просто убрать из фигурного катания», —отметила Дробязко.

