Олимпийская чемпионка Анна Щербакова призналась, что на Олимпиаде в Пекине нервничала меньше всего

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поделилась своими впечатлениями о том, насколько она волновалась перед выступлением в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине. Об этом написал RT .

В эфире программы «Разговоры о важном» она призналась: «Олимпийские игры — это были соревнования, на которых я нервничала меньше всего в своей жизни. Настолько ответственно подходили к каждой тренировке, к каждому подготовительному шагу, что к моменту уже самих выступлений просто, наверное, уже внутренне и эмоционально не хватало даже как будто бы сил нервничать».

По словам олимпийской чемпионки, она выходила на лед с четкой целью — выполнить свою задачу. При этом Щербакова подчеркнула важность многолетних тренировок для достижения успеха.

Напомним, что после победы на Олимпиаде в 2022 году Анна Щербакова не принимала участия в турнирах. Она также является чемпионкой мира, Европы и трехкратной победительницей чемпионата России.