Официальное приложение журнала «Чемпион-клуб» стало гидом по спорту на ПМЭФ

Спортивная платформа фонда «Росконгресс» подготовила выпуск «Чемпион-клуба» — приложения к официальному изданию ПМЭФ. В нем презентуют всю масштабную линейку спортпрограммы форума.

С каждым годом Спортивные игры на ПМЭФ становятся все более насыщенными, в программе отражают все актуальные вопросы развития отрасли и полностью синхронизируют с главной темой форума.

«Это событие служит верной приметой того, что спорт на крупнейшем деловом событии года занял свое значимое место, равно как в жизни его участников, компаний и организаций», — отметил директор Центра спортивной подготовки сборных России, член наблюдательного совета фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов.

Новый глава Минспорта России Михаил Дегтярев дал «Чемпион-клубу» одно из первых обстоятельных интервью после вступления в должность. Министр рассказал, как на ПМЭФ представят спорт, и о приоритетных задачах по развитию отрасли. Он также указал на роль форума в тестировании новых международных форматов.

Программа Спортивных игр ПМЭФ объединит более 20 мероприятий по 18 видам спорта. В форуме примут участие более 20 победителей и призеров Олимпиад, чемпионатов мира и Европы.