Обвинения Microsoft в адрес России оценили в Кремле

Обвинения компании Microsoft в адрес России в распространении негативной информации о предстоящих Олимпийских играх в Париже являются клеветой и огульной критикой. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на заявление в западных СМИ со ссылкой на отчет Microsoft о том, что российская сторона якобы ведет информационную кампанию, направленную на срыв Олимпиады-2024 в Париже.

«Они относятся к категории огульной критики, которая никакой аргументации под собой не имеет. К сожалению, мы с такой сталкиваемся все чаще. Но она является абсолютной клеветой, не имеет к реальности никакого отношения», — сказал Песков.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В Кремле заявляли, что отечественные спортсмены самостоятельно примут решение об участии в турнире в условиях отсутствия национальной символики.