Общественники подали жалобу на Инфантино в МОК после скандала с Балоганом

Руководитель ФИФА Джанни Инфантино допустил пять нарушений этического кодекса Международного олимпийского комитета, предлагая поддержку президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщила пресс-служба общественной организации FairSquare, передавшая собранные доказательства в МОК.

Авторы инициативы напомнили, что при избрании в МОК в январе 2020 года Инфантино принес клятву придерживаться правил политического нейтралитета, закрепленных в Олимпийской хартии и этическом кодексе.

Общественники подчеркнули, что получили доказательства пяти явных нарушений правил, а также еще двух, которые МОК обязан расследовать.

Первое касается скандала и вероятного политического давления со стороны президента США для обхода правил ФИФА на чемпионате мира с делом Фоларина Болагана.

Второе связано с продвижением Инфантино фан-сайта ФИФА, посвященного чемпионату мира по футболу, который оказался частью кампании по сбору личных данных организациями, связанными с Трампом.

Общественники подчеркнули, что их прошлые обращения в ФИФА остались без ответа, поэтому теперь они обращаются в МОК.

На проходящем чемпионате мира по футболу в 1/16 финала нападающий сборной США Фоларин Балоган получил красную карточку за то, что наступил на ногу защитнику команды Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу.

По правилам ФИФА наказание влечет за собой пропуск следующего матча. Но дисциплинарный комитет организации приостановил временную дисквалификацию американского форварда.

Спортивный журналист Бейк Джейкобс заявил, что решение приняли после звонка Дональда Трампа Джанни Инфантино. Косвенно это подтвердил и сам американский лидер, поблагодаривший руководителя спортивной организации в соцсетях.