Обозреватель Вайцеховская: Косторная, в отличие от Игнатовой и Щербаковой, всегда была собой
Обозреватель RT Елена Вайцеховская сравнила фигуристок Анну Щербакову, Александру Игнатову (Трусову) и Алену Косторную. По ее словам, последняя всегда была собой.
«Аня в этой троице всегда выступала в амплуа хорошей девочки — что на льду, что вне его. <…> Саша постоянно с чем-то боролась. <…> Косторная же просто была собой», — сказала эксперт.
Косторная могла быть разной, и ангелом, и дьяволицей, но при этом она оставалась собой настоящей, добавила Вайцеховская.
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