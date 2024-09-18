Обозреватель Вайцеховская: Косторная, в отличие от Игнатовой и Щербаковой, всегда была собой

Обозреватель RT Елена Вайцеховская сравнила фигуристок Анну Щербакову, Александру Игнатову (Трусову) и Алену Косторную. По ее словам, последняя всегда была собой.

«Аня в этой троице всегда выступала в амплуа хорошей девочки — что на льду, что вне его. <…> Саша постоянно с чем-то боролась. <…> Косторная же просто была собой», — сказала эксперт.

Косторная могла быть разной, и ангелом, и дьяволицей, но при этом она оставалась собой настоящей, добавила Вайцеховская.