Обозреватель RT Вайцеховская заявила, что нет характеров равных по силе характеру пловчихи Ефимовой

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова не смогла квалифицироваться на Олимпиаду в Париже. Ее непопадание прокомментировала обозреватель RT Елена Вайцеховская.

По ее словам, то, что Ефимова вообще пошла на отборочные, — это, в первую очередь, демонстрация силы ее характера. Это, по большей части, не про спорт.

«Но попытка заскочить в последний олимпийский вагон, отобраться на пятые Игры — в Париж — это, безусловно, про характер. Равного которому (опять же, на мой взгляд) в российском женском плавании не было», — отметила Вайцеховская.

Она добавила, что Ефимова всегда была и остается человеком, за которого хочется болеть и чьей жизнью интересоваться.

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