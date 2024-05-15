Обозреватель RT Вайцеховская заявила, что Камила Валиева и близко не исчерпала свой потенциал | 360°

Спорт 15 мая 2024, 12:09 Обозреватель RT Вайцеховская заявила, что Камила Валиева и близко не исчерпала свой потенциал

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала участие дисквалифицированной фигуристки Камилы Валиевой в шоу Татьяны Навки. По ее словам, спортсменка даже близко не исчерпала свой потенциал.

«Может ли что-либо в задуманных планах стать поводом для пересмотра срока дисквалификации в сторону ее увеличения? При желании — безусловно, да», — добавила она.

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Вайцеховская отметила, что ледовые шоу требуют от спортсменов более чем серьезного подхода к уровню катания и непрерывного роста. У Камилы, благодаря шоу, появилась отличная возможность вернуть спортивную форму, добавила обозреватель.