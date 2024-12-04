Обозреватель RT Вайцеховская: за каждой из упущенных медалей пловчихи Чикуновой стоят конкретные люди

Российская пловчиха Евгения Чикунова получила нейтральный статус для выступления на чемпионате мира. Однако за каждой из упущенных олимпийских медалей спортсменки стоят конкретные люди. Таким мнением поделилась обозреватель RT Елена Вайцеховская.
«Сама я никак не могу отделаться от мысли, что за каждой из упущенных олимпийских медалей Жени стоят совершенно конкретные люди с именами, фамилиями и должностями», — отметила эксперт.
Вайцеховская выразила надежду, что в карьере Чикуновой еще случатся все главные победы, о которых мечтает каждый большой спортсмен. Напомним, чемпионат мира по плаванию пройдет в Будапеште с 10 по 15 декабря.
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